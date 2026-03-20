Luis López replica a Varela: “Os fracasos na xestión non se explican, asúmense”

El presidente de la Diputación, Luis López, en una comparecencia ante los medios Mónica Ferreirós

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, responde al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, después de que este anunciase la presentación de un Contencioso tras haberse quedado fuera de los fondos del Plan Extra. López respeta la decisión del regidor socialista, pero incide en que “os fracasos na xestión non se explican, asúmense”.

Y es que el conservador defiende a capa y a espada el posicionamiento de la entidad provincial. “Vilagarcía tivo a oportunidade de enmendar todas as deficiencias do seu expediente. Aí están as contestacións. Se non quixo ou non puido son explicacións que ten que dar o alcalde aos veciños”, subraya López. Para el presidente el alcalde “utiliza con fins partidistas o traballo rigoroso dos nosos técnicos da Deputación” y pregunta directamente a Varela cómo esa “suposta conspiración deste Plan non influíu nos 1,3 millóns para a piscina de Fontecarmoa”.

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El popular declaró que “é a tónica habitual neste Concello a perda de fondos” y se refirió en concreto a los 100.000 del skate park de O Cavadelo.