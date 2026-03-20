La humanización de Vicente Risco incluirá también la recuperación de la fuente de Praza de España

Imagen de la calle Vicente Risco, que conecta la Praza de España con Alejandro Cerecedo Gonzalo Salgado

La esperada obra de humanización de la céntrica calle Vicente Risco incluirá también la reparación y puesta en valor de la emblemática fuente de Praza de España. El Concello acaba de adjudicar los trabajos, que serán ejecutados por la empresa Marconsa y que tendrán un coste de 364.680 euros, 35.320 por debajo del precio de licitación.

Los trabajos incluyen la peatonalización del vial de esa zona que quedaba por adecentar y ahora, debido a las mejoras introducidas por la empresa adjudicataria, también la recuperación de la citada fuente. Esta lleva tiempo fuera de servicio debido a las deficiencias en la estanquidad. Lo que se hará ahora será impermeabilizar y limpiar el elemento para que vuelva a ser funcional. Otra de las mejoras fue la ampliación en 24 meses del plazo de garantía de los trabajos, que llega así hasta los tres años.

Una obra de continuidad

Tal y como figura en el proyecto, las obras de humanización en Vicente Risco buscan completar la transformación del único vial que quedaba sin adecentar en el entorno de la iglesia parroquial. Además el tratamiento que recibirán tanto esta como el lateral de la Praza de España con el que enlaza será el mismo.

La obra empezará con la revisión y resolución de las problemáticas en las redes de saneamiento y pluviales. Además también se instalarán las canalizaciones y se enterrarán los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad. En la superficie las calles serán de plataforma único pavimentadas con granito.

En el caso de Vicente Risco se habilitará un pasillo verde en la zona más próxima a los edificios más altos y modernos, mientras que en el margen de las casas antiguas se dejará un paso más libre. La obra se completará con la instalación de la iluminación led, bancos y otro tipo de mobiliario urbano. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de ocho meses.

Sin informe de Patrimonio

Desde el Concello de Vilagarcía señalan que ya desde el año pasado cuentan con los informes sectoriales necesarios para llevar a cabo la obra. Todos excepto los de Patrimonio. Ahora los servicios técnicos municipales se apoyan en los cambios de la Lei do Patrimonio Cúltural de Galicia que entraron en vigor a principios de año. Según estos "non se considera necesario solicitar informe á Consellería competente en materia de Patrimonio Cultural por non afectar a ningún elemento catalogado con protección integral nin ao seu contorno de protección".