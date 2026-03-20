Detienen a un vilagarciano por robar 40 euros a una persona que salía de un cajero tras un fuerte forcejeo

El hombre fue llevado a los calabozos de la Policía Nacional

Un hombre de 40 años de edad y vecino de Vilagarcía fue detenido por agentes de la Policía Local como presunto autor de un robo con forcejeo en el entorno de la avenida de As Carolinas. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo cuando la víctima salía de retirar dinero del cajero. Tras un fuerte forcejeo el ahora detenido se llevó 40 euros como botín.

Tras recibir la alerta en el teléfono 092 se desplazaron hasta la zona dos patrullas de la Policía Local que, después de iniciar la búsqueda, encontraron al presunto ladrón en la Praza de Doutor Carús. Constataron no solo su identidad, sino que cuenta con diversos antecedentes penales.

El detenido fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial.