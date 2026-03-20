BATA abre un nuevo piso tutelado para adultos en el centro urbano

Una actividad de usuarios de BATA en Cortegada Gonzalo Salgado

La Asociación Autismo BATA contará con un nuevo piso tutelado en pleno centro de Vilagarcía. El Concello acaba de conceder la licencia de obra para acondicionar un local ubicado en la avenida Rodrigo de Mendoza que, tras los trabajos, servirá como alojamiento. De esta forma, además de prestar un nuevo y necesario servicio para sus usuarios, la vivienda ofrece a los residentes la ventaja de estar en una ubicación muy céntrica. De esta forma se facilita el desarrollo de su vida cotidiana y se mejoran sus posibilidades de interacción social y autonomía personal. Un paso más para que los usuarios de BATA cuenten con el mayor número de servicios posibles.

El futuro centro de día

Cabe recordar que la administración local y BATA mantienen abierta otra línea de colaboración para la creación de un centro de día para adultos en las instalaciones de la antigua escuela unitaria de Guillán. Esta fue cedida por el Concello a la entidad por un período de 20 años. Ahora el colectivo está realizando los trámites para realizar las obras de reforma de las instalaciones al nuevo uso que se le pretende dar. De hecho el inmueble de Guillán tiene una superficie de 1.800 metros cuadrados y dispone de una zona ajardinada en la parte trasera, ideal para un centro de día como el que está proyectado.

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La administración local aplaude la labor social que realiza BATA desde hace años con el objetivo de garantizar la atención a las personas afectadas por trastornos del espectro autista y a sus familias. De ahí que haya mostrado apoyos sin fisuras a todas las iniciativas que BATA ha puesto sobre la mesa.

A mayores de las cuestiones relacionadas con licencias y cesión de espacios la administración municipal contrata a la brigada de mantenimiento de zonas verdes de la asociación desde hace años. También les facilitó el uso de los edificios de As Saíñas, en Vilaxoán, y O Pedroso en Bamio.