Plantan especies de árboles autóctonas en terrenos de los montes comunales de Cornazo
Estudiantes de las Filipenses participaron en una iniciativa organizada por el Servizo de Prevención de Incendios Forestais del distrito XIX Salnés-Caldas
Estudiantes de Vilagarcía se adelantaron a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo, con un acto que tuvo lugar en terrenos de la Comunidad de Montes de Cornazo y que consistió en la plantación de especies autóctonas.
El Servizo de Prevención de Incendios Forestais del distrito XIX Salnés-Caldas organizó esta iniciativa, que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar las masas forestales, para garantizar la salud ambiental y también de las personas.
En la actividad participaron 46 alumnos y alumnas de 1º de ESO del colegio Filipense Sagrada Familia, junto con cuatro docentes y quince miembros del SPIF. La plantación se llevó a cabo en las inmediaciones del campo de fútbol de Coruxo, pertenecientes a la Comunidad de Montes de Man Común de Conrazo, que colaboró en la iniciativa. También lo hizo el Concello. De hecho, participaron en esta plantación los ediles de Turismo y Relacións Veciñais, Álvaro Carou y José María González. Además de conmemorar el Día dos Bosques, la intervención permitirá repoblar y regenerar esta parcela de los montes de Cornazo. Cuenta además con una vertiente educativa, para sensibilizar a la juventud.