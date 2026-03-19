Plantan especies de árboles autóctonas en terrenos de los montes comunales de Cornazo

Un momento de la plantación Cedida

Estudiantes de Vilagarcía se adelantaron a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, que se celebra el 21 de marzo, con un acto que tuvo lugar en terrenos de la Comunidad de Montes de Cornazo y que consistió en la plantación de especies autóctonas.

El Servizo de Prevención de Incendios Forestais del distrito XIX Salnés-Caldas organizó esta iniciativa, que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar las masas forestales, para garantizar la salud ambiental y también de las personas.

En la actividad participaron 46 alumnos y alumnas de 1º de ESO del colegio Filipense Sagrada Familia, junto con cuatro docentes y quince miembros del SPIF. La plantación se llevó a cabo en las inmediaciones del campo de fútbol de Coruxo, pertenecientes a la Comunidad de Montes de Man Común de Conrazo, que colaboró en la iniciativa. También lo hizo el Concello. De hecho, participaron en esta plantación los ediles de Turismo y Relacións Veciñais, Álvaro Carou y José María González. Además de conmemorar el Día dos Bosques, la intervención permitirá repoblar y regenerar esta parcela de los montes de Cornazo. Cuenta además con una vertiente educativa, para sensibilizar a la juventud.