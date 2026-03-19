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Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detiene a un joven que pretendía robar una manguera de 30 metros de un molino de Fontefría

Estaba disfrutando de un permiso penitenciario

Olalla Bouza
19/03/2026 16:52
Un momento del operativo
Un momento del operativo
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La Policía Local de Vilagarcía frustró el robo de treinta metros de manguera de cobre de uno de los aerogeneradores de Xiabre. Los hechos tuvieron lugar en la zona recreativa de Fontefría, durante la mañana.

Los agentes procedieron a la detención de un joven vecino de localidad, F.B.T., de 33 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Se da la circunstancia de que el hombre se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario. Los funcionarios municipales lo trasladaron a la Comisaría de Policía Nacional, para su puesta a disposición judicial.

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