Este es el cartel completo del Solifest de O Piñeiriño

El cocinero Rubén García durante una edición anterior Gonzalo Salgado

El Solifest de O Piñeiriño, que tendrá lugar el domingo 19 de abril, completa su cartel con As do Xeito y Gramola. Se suman a otros artistas y formaciones ya anunciadas, como Amaramar, Maneiro, Los Bics (nuevo grupo de Vilagarcía) o djs que ya son imprescindibles de la cita solidaria, como La Yaya, Kris K & Carlos Crespo y DJ Al, que compartirán mesa de mezclas con Dj Chiño, Little Pi & Kaisser Xosé.

La organización del evento, formada por la asociación vecinal Breogán y Amancer Aspace, recauda fondos para esta última, que regenta el centro para la atención integral de personas con parálisis cerebral ‘Princesa Letizia’, situado en O Castriño.

Destacan la importancia de la música tradicional que representan formaciones como As do Xeito, que se suben al escenario de As Pistas tras animar el año pasado como público. También Froallo, que repite en la cita. Además, muestran su satisfacción por la incorporación de Gramola, un grupo “moi recoñecido en Vilagarcía”, formado por Juanma y Lorena.

La cita estará presentada por Adri ‘La Boti’, que se implica en la organización del evento ya desde la primera edición. Serán doce horas de música sin interrupción que cuenta con la mano técnica de Ricardo González, “unha peza clave” en el engranaje del Solifest junto a Duende Instrumentos.

Una zona infantil y otra gastronómica

El Solifest contará también con una programación paralela para la infancia. La Zona Kids estará amenizada por Festivaliño on the Road y contará con la participación de Lara Domínguez, con un taller de instrumentos musicales. A todo esto se suma la gastronomía, otro de los ingredientes de la “fórmula”. La cita reunirá en el barrio de O Piñeiriño a reconocidos cocineros galegos como Rubén García y Xoanqui Ameixeiras, que repiten, y Richar Santamaría, que seu suma al cartel de ‘fogóns solidarios’. Además, el Centro Comercial Arousa colabora facilitando la compra de más de mil tapas solidarias.

Además de las instituciones, como el Concello y la Diputación, el evento cuenta con la importante colaboración del tejido comercial y hostelero del barrio, como Nautilus, Madia Leva, Amor de Abuela, A Tenda do barrio o el Claudio. Cuenta también con el apoyo de Dito e Feito Counicación, Escola de Arte Calivera y la empresa O Faiado, que aporta furgoneta.