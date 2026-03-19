El PP de Vilagarcía exige al BNG "desculpas" públicas por "embarrar e crear bulos"

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja, con Elena Suárez en un Pleno Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía exige “desculpas públicas” al BNG por “embarrar e crear bulos”, después de que los nacionalistas los acusasen de acudir a la visita a las obras de los tanques de tormentas pese a no haber aprobado los Presupuestos. Consideran los conservadores que dicho argumento surge de la “impotencia” que sienten los de Xabier Rodríguez ante el hecho de que la Xunta “aposte por Vilagarcía, con proxectos como o da EDAR, que supera os 30 millóns”.

La portavoz, Ana Granja, incide en que “os vilagarciáns saben perfectamente que o compromiso do PP coa ampliación da depuradora é inquebrantable. De feito, dende que se anunciou a obra, son múltiples as intervencións públicas pendido axilidade ao goberno municipal e central para poder comezar o proxecto”. Además, desde el PP recuerdan que votaron “de forma reiterada” a favor de las obras de saneamiento, tanto en el Parlamento, como en el Pleno municipal.

En cualquier caso, extrapolando el argumento de los nacionalistas vilagarcianos, señalan que el BNG y el PSOE “levan votando de forma reiterada en contra dos Orzamentos da Xunta” y consideran que la formación de Rodríguez muestra “nerviosismo” por su apoyo a un "goberno esgotado e sen ideas".