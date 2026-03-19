El Concello de Vilagarcía también recibe reclamaciones por las estafas del duplicado de tarjetas sim

Entrada a la Comisaría Gonzalo Salgado

La Oficina de Consumo del Concello de Vilagarcía también está siendo testigo de la estafa del duplicado de las tarjetas sim, que ya cuenta con un importante número de personas afectadas en la localidad. En concreto, a las dependencias municipales acudieron cuatro. A todas ellas se les informó del procedimiento, que es el de poner denuncia ante la Comisaría.

En la Policía Nacional recibieron a más personas afectadas por este delito informático, que llega a vaciar las cuentas bancarias de las víctimas mediante el método conocido como ‘swapping’, en la que obtienen un duplicado de la tarjeta suplantando la identidad de su titular ante la operadora, datos que consiguen a través del ‘pishing’ (técnica que engaña a los usuarios para robar información confidencial). Es aquí donde entra en juego la operadora y, en algunos casos, las víctimas se quejan del trato recibido, poniendo en duda su versión. Una vez cuentan con esta tarjeta, es cuando acceden a la banca digital, utilizando un sms de verificación. A partir de ahí, llega el calvario para la víctima, que puede ni haberse dado cuenta de que le entraron en el teléfono. Bizums con ingentes cantidades de dinero, ampliaciones de crédito y vaciado de las cuentas es el panorama con el que se encuentran, una vez que recuperan el control.

Para evitar este tipo de estafa, se recomienda contar con una contraseña segura, no guardarla en el móvil y no dar datos personales en datos online.