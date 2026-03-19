Detienen a un joven de 18 años en Vilagarcía por quebrantar una orden de alejamiento

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía detuvo, durante la noche de ayer miércoles, a un joven de 18 años que, en el momento de los hechos, se encontraba junto a una chica, de la misma edad, de la que tiene una orden de alejamiento por violencia machista.

Los hechos ocurrieron en la parroquia de Fontecarmoa. El hombre está acusado de quebrantamiento de condena. Si estás sufriendo violencia machista, además de presentar una denuncia puedes llamar al teléfono de apoyo habilitado, 016, que no deja rastro en la factura aunque es necesario borrarlo, manualmente, del registro de llamadas.