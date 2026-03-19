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Vilagarcía

Detienen a un joven de 18 años en Vilagarcía por quebrantar una orden de alejamiento

La Policía Local se desplazó a la zona de Fontecarmoa

Olalla Bouza
19/03/2026 13:49
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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La Policía Local de Vilagarcía detuvo, durante la noche de ayer miércoles, a un joven de 18 años que, en el momento de los hechos, se encontraba junto a una chica, de la misma edad, de la que tiene una orden de alejamiento por violencia machista.

Los hechos ocurrieron en la parroquia de Fontecarmoa. El hombre está acusado de quebrantamiento de condena. Si estás sufriendo violencia machista, además de presentar una denuncia puedes llamar al teléfono de apoyo habilitado, 016, que no deja rastro en la factura aunque es necesario borrarlo, manualmente, del registro de llamadas.

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