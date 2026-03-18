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Vilagarcía

Vilagarcía recurre al Contencioso contra la decisión de la Diputación de dejarla fuera del Plan Extra

El alcalde, Alberto Varela, dice que el movimiento responde a "interese electoral"

Fátima Frieiro
18/03/2026 13:41
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en la comparecencia ante los medios
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en la comparecencia ante los medios
Gonzalo Salgado
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El Concello de Vilagarcía recurrirá al juzgado de lo Contencioso contra la decisión de la Diputación de Pontevedra de dejarlo sin los fondos del II Plan Extra. Más de medio millón de euros con los que el gobierno local pretendía sacar adelante la reforma de las calles Aduana y Cruz, en Carril.

Este movimiento lo comunicó el alcalde, Alberto Varela, en una rueda de prensa esta misma mañana. "A decisión da Deputación non é inocente. Responde a un interese electoral puro e non imos quedar calados", subrayó. Aseguró que el proyecto elaborado por el arquitecto municipal "é perfectamente executable" y lamentó "a falta de colaboración desta Diputación, que nin unha chamada de teléfono nin comunicación, senón que tivemos que enterarnos pola prensa. Esas non son as formas". El regidor socialista declaró además que los vecinos y vecinas de Carril tendrán su calle arreglada y que desde el ejecutivo municipal se trabajará para conseguir los fondos para que así sea.

(Habrá ampliación)

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