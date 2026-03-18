Una vilagarciana y un vilanovés se llevan los accésits del Premio Challenge-Based de StartTIC

La entrega de premios fue en la sede cameral en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La empresa vilagarciana Craftium y el investigador de Campus Terra de la USC, el vilanovés Rubén Navarro, se llevaron los accésits de la primera edición del Premio Challenge-Based Innovation de StartTIC. El proyecto de Craftium responde al reto lanzado en la convocatoria StartTIC El Vigilante y fue presentado en la sede de la Cámara de Comercio en Maruja Mallo por la encargada de DATA de la compañía, Sara Ruada. Mediante IA, Big Data y Machine Learning permite anticiparse a las empresas de logística y puertos analizando la información de valor.

Por su parte Rubén Navarro respondió al reto del Tercer Ojo diseñado por NAVI-Swim, una solución tecnológica para guiar a las personas que practican natación en aguas abiertas, con geolocalización y algoritmos.

Desde la Cámara de Comercio su vocal, Miguel Ángel García, destacó la apuesta de la entidad por la digitalización y el apoyo al emprendimiento con “startTIC como gran apuesta”. El ganador se fue para Pontevedra, para el CEO de la firma SRG Informática, Alfonso Méndez, con su proyecto de Arqueólogo Digital Express, que tiene como objetivo solucionar “un mal de todas las compañías y organizaciones, la anarquía documental”. El premio se lo entregó al final del acto el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.