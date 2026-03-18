Nogueirido alza la voz contra los eucaliptos que amenazan sus casas

Los afectados lamentan la falta de respuesta por parte del Concello tras los múltiples escritos presentados Gonzalo Salgado

Vecinos de la parroquia de Bamio no pueden más, concretamente aquellos con viviendas en la zona de Nogueirido. Desde hace al menos cinco años llevan presentando denuncias y requerimientos ante el Concello – y también ante otras instancias–para que les corten unos eucaliptos de grandes dimensiones que se encuentran justo por detrás de las casas, en monte de propiedad privada. Una de las afectadas, Rosana Longo, señala que fue ya en el año 2021 cuando empezó a presentar por el registro municipal peticiones de que se actuase en la zona. “Presentei moitísimos escritos e ninguén me contestaba nada. Tampouco mandaban a ninguén a limpar. A situación no fixo máis que empeorar”. Los árboles tienen unas dimensiones considerables, se encuentran justo detrás de las edificaciones y los vecinos temen que “veña un temporal e o arranque e caia todo encima das vivendas”. Eso unido al miedo de que un incendio lo arrase todo y que salvar las casas sea una misión imposible de darse el caso.

El peregrinaje de Rosana Longo durante todos estos años no solo se limitó a acudir al Concello. “Alí atopeime con xente que o que me dicía é que todo ten trámites, que hai que cumprilos e que a administración non se vai a poñer a cortar as árbores de toda a xente”, explica la vecina de Nogueirido. Ella contó con la ayuda de la Comunidad de Montes, que la puso en contacto con un abogado. “Non quero ir a denunciar porque iso implica uns gastos. E a obrigación dos propietarios é manter as fincas limpas e en bo estado”, explican los vecinos.

De hecho aseguran que no han visto avances y que, aunque en dos de las parcelas sí se llegaron a cortar las especies arbóreas, en otras no se ha movido ni una hoja.

Los vecinos afectados exponen su desesperación por la burocracia y también por la falta de respuesta. Y es que es cierto que existe una ordenanza municipal que obliga a mantener las propiedades en perfecto estado de limpieza y que, de hecho, si no se hace se pueden enfrentar los dueños a importantes sanciones económicas. “Sabemos que nin se lles advertiu de nada”, declaran los afectados.

Los árboles se ben perfectamente desde los viales públicos y sobrepasan con creces la altura de alguna de las viviendas. “Por encima atáscasenos todo coas follas, o ruído co temporal mete medo e en calquera momento temos unha desgracia”, expone Longo como una de las principales afectadas.