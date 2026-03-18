El BNG de Vilagarcía acusa al PP de “cinismo” por visitar la obra de O Con pese a no apoyar la partida de la EDAR

Grupo municipal del BNG de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía califica de “profundamente hipócrita” la actitud del PP tras su visita al tanque de tormentas de la ciudad. Para la formación nacionalista resulta sorprendente que el PP “trate agora de apropiarse ou de facer exhibición dunha infraestrutura vinculada é mellora do saneamento cando, no seu momento, votou en contra dos orzamentos que facían posible avanzar nas actuacións relacionadas coa EDAR”.

El Bloque recuerda que la aprobación de esos presupuestos fue fundamental para impulsar las actuaciones necesarias en el sistema de saneamiento, incluyendo las infraestructuras asociadas a la EDAR y la mejora de la gestión de las aguas pluviales y residuales. “Non se pode votar en contra dos recursos que permiten facer estas obras e, ao mesmo tempo, presentarse despois diante delas para sacar unha foto”, señalan desde el partido nacionalista. Por eso consideran los del BNG “un exercicio evidente de oportunismo político que agora o PP pretenda presentarse diante destas infraestruturas dando leccións sobre unhas actuacións que non apoiou cando se tomaron as decisións políticas necesarias para sacalas adiante”.