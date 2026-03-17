Vacían cuentas bancarias a víctimas de Vilagarcía a través del duplicado de las tarjetas sim

Una patrulla a pie de la Policía Nacional de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía recibió, en las últimas semanas, varias denuncias de víctimas de una estafa que está vaciando cuentas a través del teléfono móvil. Mediante el duplicado de las tarjetas SIM, los delincuentes están accediendo a los teléfonos móviles de las víctimas y a las aplicaciones de sus bancos. Es así como consiguen el dinero que, en algunos casos, asciende a decenas de miles de euros y deja a las personas afectadas en una complicada situación para recuperarlos.

Las víctimas explican que, en muchos casos, no se dan cuenta de lo que suceden porque no están usando el móvil y que, cuando les llega algún mensaje extraño sobre un movimiento que no han realizado, ya es demasiado tarde.

Es un tipo de estafa que se está dando por todo el territorio estatal y que ahora llega a Vilagarcía, donde varias víctimas acudieron ya a la Comisaría de la Policía Nacional, que cuenta con un equipo para luchar contra la ciberdelincuencia pero que también incide en la prevención.

En este caso, los delincuentes utilizan la técnica conocida como SIM 'swapping', en la que el delincuente obtiene un duplicado de la tarjeta suplantando la identidad de su titular ante la operadora, datos que consiguen a través del 'pishing' (técnica que engaña a los usuarios para robar información confidencial). Por ello, los afectados también pusieron reclamaciones ante diversas compañías de móvil.

Una vez cuentan con esta tarjeta, es cuando acceden a la banca digital, utilizando un sms de verificación. A partir de ahí, llega el calvario para la víctima, que puede ni haberse dado cuenta de que le entraron en el teléfono. Bizums con ingentes cantidades de dinero, ampliaciones de crédito y vaciado de las cuentas es el panorama con el que se encuentran, una vez que recuperan el control.

Qué hacer si sufres 'swapping'

Hacerlo tampoco es nada fácil, ya que primero tienes que demostrar que no has sido tú el que ha hecho dichos movimientos. Por ello, lo importante es acudir a la Comisaría desde el minuto uno. Además, al recibir una notificación del duplicado de la tarjeta, también hay que llamar a la operadora para comprobar que se ha realizado esta acción y, posteriormente, denunciar los hechos. Otros indicios de ‘swapping’ son el borrado o enviado de los sms sin consentimiento, la falta de cobertura o señal de wifi en zonas donde antes sí había, complicaciones para hacer o recibir llamadas o sms, no recibir códigos de verificación de doble factor por mensajes de texto o imposibilidad de acceder a la cuenta bancaria. Lo cierto es que, durante los últimos años, las estafas a través de internet así como otro tipo de ciberdelitos pasaron a ocupar una parte muy importante del trabajo diario de la Policía Nacional. Por ello, se realizan charlas destinadas a concienciar a sectores de la población especialmente expuestos, como pueden ser empresarios o comerciantes, así como en centros educativos orientadas para las familias, donde se dan consejos para mantener los móviles lo más a salvo posible. Algunos de ellos son contar con una contraseña segura y no guardarla en el dispositivo; no dar datos personales en juegos online y no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos; tapar la webcam cuando no se usa o emplear la huella dactilar.