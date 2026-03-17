Servizos Sociais y la red Acoge abordan el problema del racismo en una charla en el Auditorio de Vilagarcía

La concejala de Igualdad, Tania García Gonzalo Salgado

La Red Acoge organiza en Vilagarcía una conferencia sober la discriminación étnica. El área de Servizos Sociais del Concello colabora en la actividad, que se desarrollará el viernes 20, a parir de las 19 horas, en la sala de conferencias del Auditorio y que está abierta al público.

La sesión sobre discriminación racial o étnica contará con la intervención de Eduardo Búa Barbosa, técnico de la Red Acoge y responsable autonómico en Galicia del Servizo para a Asistencia a Vítimas de Discriminación del Cedre. También participará una representante del Concello de Vilagarcía.

Entre los temas que se abordarán, se encuentran los microrracismos, la igualdad de trato, el racismo en la actualidad, el apartheid y el Día Internacional contra a Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo en todo el mundo.

También abordarán los distintos contextos de discriminación y las fórmulas de actuación existentes, así como el servicio que ofrece el Cedre.

La Red Acoge es un organismo que trabaja por los derechos de las personas migrantes, a través de una federación de entidades sociales, especializadas en el acompañamiento a refugiados en España. Promueve la construcción de una sociedad intercultural.