Populares de Vilagarcía y Cambados hablan de “erro na xestión” tras la pérdida de fondos del Plan Extra
El Partido Popular de Vilagarcía y de Cambados se ha pronunciado después de que la Diputación de Pontevedra anunciase que ambos municipios se han quedado sin los fondos del II Plan Extra. Desde la capital arousana la portavoz conservadora, Ana Granja, señala que ya presentaron por Rexistro una solicitud para acceder al expediente completo del proyecto que implica directamente a la Rúa Aduana, en Carril. La popular dice que para ellos es “imprescindible” conocer todo lo que el gobierno local “fixo mal para que se perdesen máis de medio millón de euros”.
Los populares vilagarcianos asegurán que esto no es una “cuestión política”, sino la consecuencia de una “mala xestión por parte do goberno de Varela”. Añaden que “pedimos o expediente por rexistro porque os veciños teñen dereito a saber todo o que se fixo mal, xa que como din os técnicos da Diputación de Pontevedra, o proxecto é incompleto e inexecutable”.
Granja expone que “non só é unha verdadeira pena que os cartos se perdan pola súa deixadez, senón que tamén é un importante dano económico”. Añade que “non é a primeira vez que isto acontece”, haciendo referencia a que “xa pasou cos fondos europeos Edusi, onde se perderon 2,5 millóns, so pretos de 100.000 euros para o skate park”. Para Granja este episodio es un reflejo de que el ejecutivo municipal está “esgotado e sen ganas” y que “urxe relevo”. La portavoz entiende que “Vilagarcía necesita un executivo que estea pendente dos prazos e dos detalles técnicos. Non nos podemos permitir o luxo de perder subvencións continuamente por non saber xestionar e non facer un seguimento dos proxectos”. Incide en que “este goberno está cambiando continuamente os proxectos e as vías de financiación, o que provoca demoras en todas as obras, como estamos fartos de ver”.
Más posturas
Por su parte la portavoz cambadesa, Sabela Fole, también insiste que “non foi unha decisión política en contra. Non foi un recorte. Foi pura e simple neglixencia na xestión do expediente”. La conservadora declaró que “mentres outros concellos da provincia se benefician destas axudas o equipo do goberno de Cambados deixa escapar fondos que terían mellorado a contorna de O Pombal”.
La popular insiste en que “así non se goberna. Así fállase aos veciños e veciñas de Cambados”.