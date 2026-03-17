Piden un semáforo en el paso de peatones de la marquesina de la rotonda de As Carolinas de Vilagarcía

Zona en la que piden las mejoras en As Carolinas Mónica Ferreirós

Familiares con hijos en el colegio de Rubiáns reclaman al Ministerio de Transportes un semáforo en el paso de peatones de la rotonda de Larsa, entre As Carolinas y las carreteras de O Vento y la Avenida de Pontevedra. Aseguran que, sobre todo a la hora de la entrada de los pequeños, los coches van a mucha velocidad y no llegan a frenar en muchas ocasiones. “Hoy mismo me pasó a mí. Una furgoneta hizo ademán de parar pero no paró, yo me retiré pero un niño cruzaría”, explica una madre.

De hecho, no es la primera vez que se produce un incidente. Hace años, tuvo como víctima a un policía local que salió en ayuda de un abuelo y su nieto y acabó herido por el golpe de un vehículo. “La conductora no lo vio porque le daba el sol de frente”, explica una testigo.

Presentaron escritos

Por ello, ya presentaron escritos tanto ante el Concello de Vilagarcía como ante el Ministerio de Transportes. De este último organismo, no recibieron ningún tipo de respuesta, por lo que hicieron hace escasos días un nuevo intento. Desde la administración municipal, les explican que en unos años se procederá a la humanización de la N-640 en todo el tramo urbano, incluyendo As Carolinas. “No podemos esperar tanto”, apuntan. Y es que cada día acuden con preocupación a la parada escolar. Por otra parte, durante la jornada de ayer se produjo un accidente por alcance múltiple en Bamio, en la PO-548, antes de llegar a los semáforos. Fueron cuatro los coches implicados y una persona resultó herida, por lo que fue trasladada al Hospital, aunque en principio no estaba grave