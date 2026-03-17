La Real Filharmonía de Galicia regresa a Vilagarcía con un concierto del barroco francés

Ensayo de la Filharmonía de Galicia. EFE/Xoán Rey EFE

La Real Filharmonía de Galicia vuelve a actuar en el Auditorio de Vilagarcía tras 18 años. Será el viernes, 20 de marzo, a partir de las 20:30 horas y, para esta ocasión tan especial, la prestigiosa orquesta contará con la dirección- y también con la intervención como solista- de la reconocida violinista gala Amanda Beyer.

Bajo el tíulo de 'Retrato de la naturaleza', el programa a interpretar hará un interesante recorrido por el barroco francés, incluyendo obras de Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair, Georg Muffa y Justin Heinrich Knecht.

Décimo aniversario

El concierto llega en el marco de la programación conmemorativa del décimo aniversario de la Sociedad Filarmónica de Vilagarcía, dentro del ciclo dedicado a las orquestas.

La Real Filharmonía de Galicia nació como un ambicioso proyecto cultural en Santiago en 1996. Formada por 50 músicos, tiene su sede permanente en el Auditorio de Galicia. Baldur Brönnimann es el director titular y artístico de la formación desde enero de 2023. Sebastian Zinca es su director asistente.

También llevaron la batuta otros prestigiosos directores, como Hemuth Rilling (1996-2001), Antoni Ross Marbá (2001-2013) o Paul Daniel (2013-2023). Gestionada por el Consorcio de Santiago, la RRFG está financiada por la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y el Concello compostelano.