La Fundación contra o Narcotráfico teme que llegue a las costas gallegas sucesos como los de Andalucía

Reunión de diputados del PP con la FGcN Cedida

La Fundación Galega contra o Narcotráfico teme que la violencia que se está viviendo en las costas andaluzas llegue a las gallegas. Reclaman más medios y personal para las fuerzas de seguridad que combaten el narcotráfico vía marítima, según les transmitieron a los diputados del PP Pedro Puy, Irene Garrido y Juan Bayón.

Los conservadores mostraron su compromiso en la lucha contra "a lacra" del tráfico de estupefacientes y explicó que ya tiene presentado una proposición de ley "contra a okupación" en el Senado y en el Congreso, "que foi paralizada por PSOE". Además, destacan que gracias a su trabajo fue posible aprobar una proposición en la Cámara Alta para "agravar a tenencia de combustible", una modificación que se incluye también en la Ley contra la multirreincidencia, recientemente aprobada en el Congreso.

Asentamiento de bandas criminales

La FGcN señaló que la lucha es cada vez más complicada y reclama, entre otras medidas, agilizar la ejecución de las sentencias a través de diversos mecanismos, especialmente mediante la incorporación de personal en este ámbito así como la ampliación de las colaboraciones con Interior, Agencia Tributaria, Oficina de Recuperación y gestión de activos, Plan Nacional sobre Drogas y entidades colaboradoras.

El colectivo que preside Manuel Couceiro Cachaldora también pide la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar la entrada y registro de narcopisos, así como facilitar la disposición de medidas cautelares inmediatas, que permitan actuaciones como el desalojo inmediato de los ocupantes y el precinto del inmueble.

La FGcN alerta de un asentamiento de las bandas criminales procedentes de Europa del Este, América Latina y Marruecos, "que se unen aos locais, achegando unha cultura de extrema violencia que comeza a implantarse nas numerosas organizacións que operan en España".