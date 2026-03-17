Augas perforará un metro por debajo del río de O Con para la conexión con los tanques de tormenta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en los tanques de tormenta de Fexdega con el alcalde, Alberto Varela, técnicos y otros miembros del gobierno Gonzalo Salgado

Vilagarcía tendrá que esperar al menos unos meses más para ver terminada la macro obra de saneamiento y de los tanques de tormenta del entorno del río de O Con. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudió a la capital arousana para supervisar en persona unos trabajos en los que se invierten en total de 43,2 millones de euros. “Isto non é unha obra, é un obrón”, declaró el responsable autonómico. Fue el director de Aguas de Galicia, Roi Fernández, el encargado de explicar la complejidad de una actuación que afecta prácticamente a todo el trazado fluvial.

Los trabajos más inmediatos se desarrollarán tanto en Fexdega como en el entorno de la Praza de Abastos. En el primer punto se espera que las canalizaciones que faltan –y que son las que afectan al tráfico de Rodrigo de Mendoza– estén listas “nunhas semanas”. En lo que respecta a la explanada delantera entienden que en dos meses podría estar lista para poder volver a ser usada como aparcamiento y con el pavimentado completado. “Sabemos que é unhas das zonas que máis perxudica aos veciños”, reconoció el técnico.

Por otra parte en la zona de la Praza de Abastos y Valle-Inclán se seguirá con la puesta en marcha de los tanques de tormenta pegados al cauce de O Con. Desde ya se empezará a ejecutar un espacio – un foso– previo a otra obra mayor, que consiste en la perforación un metro por debajo del cauce fluvial para poder conectar el río con los citados tanques. Esto se hará en el mes de junio y durará alrededor de tres semanas, según Roi Fernández. Estos trabajos afectarán previsiblemente al mercadillo de los martes y sábados. En todo caso – aseguró el técnico–es algo que se hará en coordinación con el Concello. “Xa contamos co feito de que poida haber imprevistos, porque cando un fai traballo baixo terra nunca sabe o que se vai atopar”, reconoció el responsable autonómico. Esa perforación motivará una conexión de 36 metros de largo.

Fernández manifestó que la obra millonaria busca lograr un tratamiento efectivo de los posibles vertidos, así como mejorar la eficiencia de la EDAR, en la que se invertirán un total de 31 millones de euros (gracias a una colaboración entre Xunta de Galicia y Concello).

Cabe recordar que los tanques de tormenta que hay en la zona de la Praza de Abastos tendrán una capacidad de 3.700 metros cúbicos, mientras que los de Fexdega sumarán 2.000 metros cúbicos.

Los plazos aportados por los técnicos incluyen también la ejecución de los colectores de la Avenida de Cambados. “Todo se fará a un tempo, para axilizar”, indicó Fernández.

Retrasos

El propio director de Augas de Galicia reconoció que inicialmente el proyecto tenía un plazo de ejecución de 24 meses, pero que se fueron encontrando “complexidades” por el camino que retrasaron los trabajos. “Ademais tentamos acompasar un pouco tamén as cousas co propio Concello parando cando se cría necesario, como vai pasar por exemplo en Semana Santa”, subrayó.

El presidente de la Xunta por su parte cogió el relevo del responsable de Augas para subrayar que los plazos que se manejan es de que en verano la obra pueda estar terminada. “Cando se fan traballos soterrados pasan cousas como, por exemplo, que se atope roca máis dura”, dijo.

En todo caso indicó que “estamos na fase final” de un proyecto que “busca ser un servizo para a cidadanía e tamén protexer esta marabilla de ría”.

Fue Alfonso Rueda el que habló concretamente de la obra que permitirá la ampliación de la EDAR de Ferrazo, que se ha quedado pequeña en cuanto a capacidad y precisa de una mejora desde hace años. En este caso agradeció al alcalde, Alberto Varela, la colaboración entre las administraciones, dado que el gobierno local ha acordado con Augas aportar seis millones de euros para posibilitar su ejecución. Según el presidente autonómico la previsión es que en verano “esté adxudicada” y que a partir de ahí se empiece con la redacción del proyecto constructivo y que las obras en sí puedan empezar ya a lo largo del año 2027.

Rueda aprovechó la visita para hacer un repaso también por los trabajos que estarían previstas en materia de saneamiento otros puntos de la comarca de O Salnés como puede ser en A Illa, el bombeo entre Cambados y Vilanova y el de la potabilizadora de Treviscoso, también en la capital del albariño.

Por su parte el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, aprovechó la visita del presidente de la Xunta a la actuación para pedirle la máxima celeridad en la ejecución de los trabajos, debido más que nada a los retrasos acumulados respecto a la fecha inicialmente prevista.

Al igual que Rueda el regidor socialista destacó lo necesario que es el ambicioso proyecto para Vilagarcía, dado que, además de resolver las carencias y problemáticas detectadas en el servicio, permitirá optimizar el funcionamiento y repercutirá positivamente en el cuidado medioambiental de O Con y de la Ría de Arousa.

El alcalde puso en valor la colaboración activa del Concello en su desarrollo. Una participación traducida en la compra y puesta a disposición de los terrenos para construir el tanque de O Con, en la coordinación y permanente contacto entre técnicos y Policía Local con Augas de Galicia y la empresa adjudicataria y también en el importante esfuerzo que realizará la administración local para acercar seis millones de euros para la ampliación de la EDAR. La actual tiene capacidad para una población de 40.000 habitantes que, tras la obra, alcanzará los 100.000.