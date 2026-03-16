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Vilagarcía

Vilagarcía y Cambados pierden casi un millón y medio de euros de las ayudas del Plan Extra de la Diputación

La administración provincial dice que la capital arousana no corrigió deficiencias en el proyecto de la Rúa Aduana pese a ser advertida

Fátima Frieiro
16/03/2026 14:36
El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en un acto en la ciudad
El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en un acto en la ciudad
Gonzalo Salgado
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Vilagarcía y Cambados pierden más de un millón de euros de las ayudas de la nueva convocatoria del Plan Extra de la Diputación. Así lo confirmó esta misma mañana la administración provincial, que anunció que repartirá 38 millones para financiar obras estratégicas, pero que las dos localidades de O Salnés se quedan fuera. 

Cabe recordar que Vilagarcía solicitaba financiación para humanizar la Rúa Aduana, en Carril, con un proyecto cuyo coste ascendía casi al millón de euros. Según fuentes provinciales el Concello presentó un proyecto "incompleto e inexecutable" y añade que "era básico e non de execución". Añaden además que "unha vez enviada a proposta, ao Concello foille requirida nova documentación sobre a definición do planeamento urbanístico afectado pola actuación, os planos e situación xeral", además de otra documentación. Terminado el plazo de alegaciones, expone la Diputación, el Concello presentó un informe del arquitecto municipal en el que no se recoge lo que se pide.

Por su parte el Concello de Cambados, dice la Diputación, presentó solicitud de subvención para acondicionar el entorno de O Pombal para zonas de juego al aire libre. En su caso este importe mínimo debería situarse en los 450.000 euros y en cambio presentaron uno de 429.989,15 euros.

(Habrá ampliación)

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