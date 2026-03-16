Vilagarcía triunfa en los premios StarTIC con un proyecto que detecta síntomas de deterioro cognitivo

La emprendedora Patricia Martínez, de Craftium, fue la encargada de recoger el premio en manos del presidente de Zona Franca, David Regades

Una plataforma que analiza patrones de conducta y detecta síntomas de deterioro cognitivo ideada por la firma vilagarciana Craftium se ha llevado el primer premio del Challenge-Based Social Innovation de StarTIC, promovido por la Cámara de Comercio, Zona Franca y Gradiant.

La emprendedora de la firma, Patricia Martínez, agradeció el reconocimiento del jurado y explicó que su proyecto consiste en "patrones de conducta para anticiparse". A través de una plataforma se analizan con IA comportamientos de las personas usuarias a través del teléfono móvil durante cuatro semanas, detectando síntomas de deterioro cognitivo con biomarcadores digitales. Posteriormente - y garantizando siempre la privacidad- se genera una alerta a los agentes que contratan la plataforma, como residencias y aseguradores de salud.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan a dar respuesta a desafíos sociales reales, promoviendo la colaboración entre entidades del ámbito social y el ecosistema tecnológico gallego.

La jornada de entrega de premios, que funcionó a modo de "Demo Day", contó con un gran respaldo institucional y a la inauguración asistieron el vicepresidente tercero de la Cámara PVV, Eduardo Barros, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera.