Vilagarcía estrena sus "esculturas luminosas" en el paseo marítimo

En la primera fase son 54 farolas y el proyecto tiene un coste de casi medio millón de euros Gonzalo Salgado

Operarios de la empresa Setga iniciaron ya la colocación de las nuevas farolas que darán luz –y un toque de estética diferente– al paseo marítimo de Vilagarcía. El modelo de báculos creado por el artista local Elías Cochón lleva la denominación de “Seabird” y, según el propio escultor, “simboliza el vuelo de un ave, al encontrarse como están en un espacio marino”. El alcalde, Alberto Varela, apostilló sobre el diseño que “tamén pode verse como a V de Vilagarcía nas farolas que teñen dobre báculo”.

En esta primera fase se colocarán un total de 54 y el coste – que se cubre con cargo a los fondos europeos Next Generation– es de 496.370,59 euros.

Representantes de la firma adjudicataria, el artista y miembros del gobierno local asistieron a la colocación de la primera farola. La edila de Urbanismo, Paola María, explicó que los trabajos van a buen ritmo y que se espera que todos los elementos de esta primera fase estén en su sitio antes de finales de abril.

El primer edil indicó que “queriamos algo especial que só tivésemos aquí. Paréceme pouco chamarlles farolas, son esculturas e estou seguro que van dar moito que falar”. Varela también avanzó que desde la administración local ya se están buscando fondos para poder llegar con estos elementos luminosos nuevos hasta Carril y cubrir así todo el trazado del paseo. Faltarían para otra fase otros seis báculos. No todos son iguales, dado que en las zonas más estrechas se opta por una farola de un solo brazo.

Una pieza "muy especial"

Elías Cochón resaltó que “es un orgulló hacer esta pieza tan especial” y recordó que “yo nací y me crié en esta playa. Es el Barrio de la Prosperidad y ojalá pudiese recuperar ese nombre”. Manifestó que “es una pieza muy diferente y atemporal y no hay nada parecido en ningún lado”.

El alcalde recordó que, desde que llegaron al gobierno, la imagen de la playa y del paseo marítimo ha cambiado notablemente. De hecho se remontó a la época en la que en el arenal todavía estaba el edificio de CIRA (Centro de Interpretación da Ría de Arousa) y que fue demolido. Cabe recordar que también se ejecutó el cambio del propio paseo y se invirtió una importante cantidad en el proyecto de erradicación del cadillo, que de momento está aguantando sin esta especie invasora.