Diario de Arousa

Vilagarcía

Vilagarcía celebra o Día do Cómic cunha mostra bibliográfica sobre os superheroes de Marvel

Exporase unha pequena selección de publicacións na biblioteca Rosalía de Castro

Fátima Frieiro
16/03/2026 12:10
Imagen de archivo de la biblioteca de Vilagarcía
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Vilagarcía conmemorará este martes o Día do Cómic e do Tebeo. Farao cunha exposición bibliográfica centrada nas publicacións que introduciron e fixeron famosos no país aos heroes de Marvel e na editorial que o fixo posible. A mostra titúlase "A popularización dos superheroes Marvel en España: Ediciones Vértice" e estará dispoñible ao longo de todo o mes.

Na exposición os visitantes poderán ver unha pequena mostra de cómics de Vértice, facendo percorrido pola traxectoria e evolución destas publicacións gráficas: dende as bandas deseñadas editadas no coñecido como formato "taco", ata a adaptación ao caderno de 1974, pasando pola introdución da cor nas historias marvelianas no ano 1979. Ademais dos protagonistas máis relevantes tamén atoparán na exposición tebeos de personaxes menos populares, como Red Sonja ou Power-man.

Os cómics estarán á vista nas vitrinas da Biblioteca e poderá consultarse algún deles, previa solicitude ao persoal bibliotecario. A mostra incluirá bandas deseñadas máis recentes do mundo dos superheroes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina