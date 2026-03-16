Rodrigo de Mendoza recupera el doble sentido hasta Semana Santa

Vistas de la avenida Gonzalo Salgado

La circulación rodada en la Avenida Rodrigo de Mendoza, una de las principales arterias de la ciudad, recupera la normalidad durante unos días.

El doble sentido de circulación será de nuevo restablecido hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Así se lo comunicó al Concello de Vilagarcía la entidad autonómica Augas de Galicia, que promueve las obras de los tanques de tormentas que están causando estas restricciones al tráfico.

Tras la semana festiva, las actuaciones entrarán en una nueva fase, en la que será necesario ocupar y, por tanto, prescindir, del carril más próximo al río de O Con. Esta situación se prolongará, aproximadamente, un mes más, según las previsiones del organismo dependiente de la Xunta.