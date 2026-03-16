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Vilagarcía

Los concellos de O Salnés identificarán los mejores puntos para ver el eclipse total

La Subdelegación acogió una reunión de coordinación para preparar el evento astronómico

Fátima Frieiro
16/03/2026 16:28
Una niña disfruta del eclipse
Una niña disfruta del eclipse
DA
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La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra ha remitido a todos los concellos de la provincia unas fichas para que identifiquen los puntos recomendados para que el público vea el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto. Estos puntos –tal y como señaló el subdelegado, Abel Losada, en la reunión de coordinación que se celebró con motivo de este evento astronómico– deben contar con buenas condiciones de visibilidad, accesos, movilidad y aparcamiento. Los ayuntamientos también tendrán que señalar aquellos puntos que consideren como “no recomendados” por dificultades tanto en los accesos como en materia de seguridad.

Operativo específico

Lo que ya se ha detectado es que las reservas para esas fechas en agosto ya se están activando y ya hay paquetes turísticos con llegada y salida desde el aeropuerto de Porto. También se prevé afluencia de visitantes desde el norte de Portugal. Desde Adif también exponen que en Renfe están atentos por si es necesario reforzar las plazas. Eso sí, se prevé que la mayor parte de los desplazamientos sean por carretera y no descartan problemas por presencia de muchas autocaravanas. Recuerdan que la única forma segura de ver el fenómeno es con gafas homologadas compradas en óptica.

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