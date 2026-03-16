La cerámica de Diego Nine tiene mucho de sus abuelas y pinceladas de Francia

Diego Nine con algunas de sus obras Cedida

Desde pequeño, Diego Nine siempre fue muy creativo. Le interesaba la artesanía, los trabajos manuales... y, además, las artes plásticas se le daban muy bien. Pero, como muchos jóvenes de su generación, explica, se dejó llevar por lo que, en ese momento, se creía que era lo correcto y lo mejor para su futuro: estudiar una carrera.

Y eso es lo que hizo pero tras haberse mudado a Madrid y rodearse, cuenta, de gente creativa que se dedicaba a diferentes disciplinas, su arte “acabó saliendo”. “Creo que es algo que si llevas dentro al final, aparece”, señala Nine. Fue en la capital donde el vilagarciano volvio a dar rienda suelta a su imaginación y, de nuevo, se manchó las manos de barro fresco y pintura. “Cada vez lo hacía más en serio, incluso algún amigo o amiga me encargaba alguna vajilla para regalar... Un día, un 25 de diciembre de 2022 -recuerda- decidí abrir el perfil profesional de Instagram y ahí empezó el proyecto”, cuenta.

Vajillas y decoración

La intención de Nine con sus piezas es embellecer la mesa. Para ello, en sus trabajos hay cajillas decoradas, portavelas, bandejas o recipientes en los que servir la mantequilla u otros alimentos. “Siempre me gustó mucho el tema de la mesa, me parece un momento muy especial, muy de unión, de compartir... Y entonces, embellecerlo o crear cualquier tipo de complemento que pueda hacer de este momento algo todavía más cualitativo... me parece muy especial”, señala.

Además, consiguió que en sus piezas, indica, se mezclan las disciplinas artísticas que más le gustan: diseñar y modelar cerámica.

La inspiración para crear cada una de las obras -son todas hechas a mano y no hay dos iguales, lo que las hace todavía más especiales- llega, sobre todo de Galicia y de su familia. “Hay varios elementos que me ayudan a crear. Primero las casas de mis abuelas, sus limoneros, la huerta en la que una de ellas plantaba tomates, coles o repollos..”, narra el artista. Y continúa: “También hay una parte, por eso de que Francia es mi mercado mayoritario, de la mesa de ese país. Es por ello que hay mucho croissant, canalet...”.

De esta manera, su esencia es una mezcla, cuenta, de dos estéticas tradicionales, de dos gastronomías, la gallega y la francesa aunque, a veces, cuenta, deja que algo de Italia se cuele en sus piezas.

Presente y futuro

El proyecto de Nine tiene mucho presente y también futuro. A través de su perfil de Instagram el vilagarciano consiguió que reconocidas tiendas de Francia, Italia, Estados Unidos o Reino Unido se interesasen en su producto. “Es un gusto y un privilegio ver mis obras en tiendas que visitaba por gusto porque me encantaban”, cuenta.

De la misma manera que se interesaron compañías también lo hicieron personas influyentes que ayudaron a que su producto tuviese más visibilidad. Una persona que le ayudó en eso fue su amiga Gala González. influencer gallega que cuenta con 1,7 millones de seguidores en sus redes sociales y que, el día de su boda regaló a los invitados una concha de vieira diseñada por el vilagarciano.