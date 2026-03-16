El Concello de Vilagarcía inicia el proceso de selección de 33 trabajadores temporales

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local aprobó ayer las bases que regirán la contratación de 33 trabajadores a través del plan anual de empleo municipal, que, además de promover la creación de puestos de trabajo entre personas desempleadas, permitirá reforzar diferentes servicios municipales durante ocho meses.

Los puestos demandados se corresponden con las categorías de peones y ayudantes de diferentes ocupaciones, según informan fuentes municipales.

Las personas interesadas deben estar registradas en el Servizo Público de Emprego, en las categorías profesionales correspondientes, ya que es este el organismo que remite al Concello las listas de aspirantes.

Bases publicadas

La selección se realizará mediante una prueba a celebrar a finales de este mes de marzo, que versará sobre los contenidos que se indican en las bases, que se pueden consultar en el tablón de anuncios del Concello y en el apartado de Recursos Humanos de la sede electrónica municipal. Las plazas a cubrir son las de albañil (12), peón forestal (4), instalador electricista (2), mantenedor de instalaciones deportivas (2), conductor-operador de retroexcavadora (1), fontanero (1) y lacero (1). El plan municipal de empleo tiene un coste de 538.127 euros, que la administración local financia con fondos propios y con los que le corresponden al Concello de Vilagarcía a través de la línea 3 del Plan +Provincia, que pone en marcha la Diputación de Pontevedra. Las contrataciones que se realizarán con esta línea permitirá optimizar la atención que se presta a la ciudadanía desde el Concello.