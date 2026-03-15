Vilagarcía renovará una docena de farolas bajas de Vista Alegre deterioradas por vandalismo y orines de perros

Vistas de la zona Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía sustituirá diversas balizas bajas de iluminación en la calle monumental de Vista Alegre debido a su mal estado. En algunos casos, el deterioro se debe a actos vandálicos o, simplemente, al paso del tiempo. Pero en otros, es por una causa que ya obligó a actuar en otras zonas: El pis de los perros.

No es la primera vez que los orines caninos, que son muy corrosivos, provocan daños en el mobiliario urbano, obligando al Concello a realizar sustituciones, por ejemplo, de bases de las luminarias o de otros elementos.

En este caso, se trata de los faroles bajos situados en las inmediaciones del conjunto histórico de Vista Alegre una zona que, por otra parte, es objeto de vandalismo en más de una ocasión. Y es que los paneles que están situados en la zona, que cuentan la historia del Pazo y el convento, pero también de la Plaza de Abastos y de cómo evolucionaron la zona de O Con y las marismas de A Xunqueira, se encuentran llenos de pintadas e incluso algún que otro rayazo.

Recientemente también se descubrieron pintadas en el Castro de Alobre, situado a escasos metros del recinto monumental de Vista Alegre.

En el caso de las balizas, el Concello procederá a la sustitución de una decena. Para ello, la Xunta de Goberno Local acordó, en una de sus últimas sesiones, adjudicar la actuación a la empresa Idelnor, que presentó un presupuesto de 8.215,30 euros. Los nuevos elementos de iluminación serán del modelo Torche ACR y de bajo consumo.