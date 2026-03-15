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Vilagarcía

Vilagarcía pide subvención a la Xunta para contratar doce socorristas para el verano

Serán tres meses, desde el 1 de julio

Olalla Bouza
15/03/2026 22:11
Pruebas de selección en un año anterior
Pruebas de selección en un año anterior
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La Concellería de Promoción Económica de Vilagarcía reclama a la Consellería de Presidencia de la Xunta una subvención para la contratación de una docena de socorristas, que trabajarán en la vigilancia de las playas del municipio durante la temporada estival.

La solicitud se enmarca en la línea de ayudas que la administración autonómica saca para este fin, cuyas bases se publicaron el 13 de enero en el Diario Oficial de Galicia. Es para cubrir el servicio de vigilancia, rescate y salvamento en los espacios acuáticos naturales e instalaciones acuáticas descubiertas.

En el caso de Vilagarcía, la subvención que se pide asciende a 79.479,36 euros y el resto del dinero necesario para las contrataciones se haría con cargo a las arcas municipales.

Los doce contratos tendrán una duración de tres meses, a contar desde el uno de julio. Será el Concello el que hará el proceso de selección. Durante los últimos años, hubo problemas a la hora de completar todas las contrataciones solicitadas e incluso se hizo necesario reducir el número de playas con el servicio de socorrismo.

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