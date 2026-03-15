Malestar por el estado de las señalizaciones y acceso a los petroglifos de Xiabre

Una de las señales tiradas Cedida

El estado de la señalización de los petroglifos de Sobreiras, en Xiabre, preocupa a quienes frecuentan la zona y disfrutan de estos bienes del patrimonio cultural vilagarciano. Y es que varias de las flechas de madera se encuentran tiradas en el suelo y la limpieza de los accesos tampoco está en su mejor momento, dificultando el disfrute de una ruta que se creó hace unos años. Los usuarios, reclaman un mayor mantenimiento, sobre todo a las puertas de una primavera que muchos esperan con ansia, para poder salir al monte.

Los que ya lo hicieron este fin de semana, se encontraron con una imagen que les causó disgusto, por lo que reclaman que se establezcan con periodicidad actuaciones en las señales y paneles de los petroglifos, así como en los accesos.