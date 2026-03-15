La Policía Local incauta ocho dosis de MDMA y popper a un joven en Vilagarcía

Sustancias incautadas

La Policía Local de Vilagarcía se incautó de ocho dosis de éxtasis a un joven de 30 años. Además, le retiraron también un recipiente que él mismo reconoció que se trata de popper, una sustancia que se inhala y potencia el deseo sexual.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban en una intervención rutinaria. El joven es vecino de Vilagarcía. El popper es una droga recreativa que, en los últimos años, volvió a ponerse de moda entre los más jóvenes, aunque tiene efectos secundarios que pueden incluir daños neurológicos, entre los más graves.