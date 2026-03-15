La I Foliada do Piñeiriño llenará Vilagarcía de tradición y música

Ensayo de las Gharbosas Cedida

La Asociación Cultural As Gharbosas organiza para el próximo 13 de junio la I Foliada do Piñeiriño, una jornada alrededor de la música y de la cultura tradicional gallega. La entidad, de reciente creación, se reúne semanalmente en el local de la asociación vecinal Breogán, donde cada jueves comparte música y actividades vinculadas a la tradición popular autóctona.

La iniciativa busca recuperar el espíritu crítico de las reuniones de antaño, en un contexto social “marcado pola perda de espazos colectivos e pola fragmentación das relacións comunitarias” en las que, señalan, la foliada “convértese tamén nun modelo cultural contemporáneo que favorece a convivencia interxeracional, o uso positivo do espazo público e o acceso libre á cultura”.

Talleres de artesanía

La programación incluirá talleres vinculados a la música y al baile tradicional, exposiciones y una feria de artesanía. Es una propuesta pensada para todos los públicos, en la que la participación activa será una de las protagonistas. Desde la organización, adelantan que en las próximas semanas se darán a conocer nuevas sorpresas, como el grupo encargado de abrir oficialmente la foliada. Con el objetivo de cubrir parte de los gastos organizativos, la asociación puso en marcha una rifa solidaria a un euro. La artesana Ana Nogareda, del proyecto Na Ristra, colabora con la iniciativa a través de la donación de un paño de cuerpo de seda valorado en 130 euros, que será el premio del sorteo, según explican desde la organización.

Además, la Foliada será un espacio seguro, al contar con un punto lila, de información, prevención y atención frente a agresiones machistas. As Gharbosas señalan que su intención es promover un modelo de comunidad “aberta, participativa e libre de violencias”. Cuentan con la colaboración del Concello y de la asociación Breogán.