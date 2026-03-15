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Vilagarcía

Identifican a once menores en Vilagarcía, uno de ellos de catorce años, por daños en un vehículo aparcado

También localizaron a un joven haciendo pintadas en el muelle de Pasaxeiros

Olalla Bouza
15/03/2026 12:42
Coche dañado
Coche dañado
Cedida
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La Policía identificó a once menores, la mayor parte residentes en Vilagarcía y uno de ellos en Catoira, por supuestamente realizar durante la noche daños vandálicos en un vehículo que estaba aparcado en la zona TIR. Los hechos ocurrieron esta noche y los chicos, el mayor de los cuales tiene 16 años y el menor solo catorce, se encontraban saliendo de la plaza de A Concha en dirección a Rosalía de Castro.

En el operativo participaron dos patrullas de la CNP y otras tantos de la Policía Local. Algunos de los implicados reconocieron de forma espontánea su participación en los hechos. La mayoría son vecinos de Vilagarcía, salvo uno, que reside en Catoira. Todos ellos fueron entregados a sus familias.

Además, durante el turno de mañana la Policía Local identificó a un joven, de 27 años, realizando pintadas en el muelle de Pasaxeiros. El texto coincide con otros actos vandálicos localizados en varias partes del municipio. 

Además, se registraron dos alcoholemias positivas. En uno de los casos, el conductor llegó a invadir el sentido contrario y a saltarse el semáforo en Doutor Tourón. Arrojó una tasa superior al límite penal, por lo que tendrá que someterse a juicio.

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