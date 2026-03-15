El BNG llama a participar en la concentración convocada por Galiza pola Paz mañana en Vilagarcía

Concentración en Vilagarcía contra el genocidio en Palestina Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía anima a participar en la concentración convocada por Galiza pola Paz para mañana por la tarde, a las 20 horas, en la Praza de Galicia. Se trata de una nueva protesta contra la guerra de Irán, tras la que se produjo el sábado convocada por la plataforma PararlaGuerra y que secundaron PSOE y CCOO.

Los nacionalistas señalan que el ataque militar “perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra o Irán pon en risco a vida da poboación civil, ameaza a estabilidade de todo Oriente Medio cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas a unha nova crise enerxética mundial, que pagarán as clases populares e que afectará ao conxunto da economía”. Inciden en que, en los últimos días, ya hubo cientos de víctimas y una fuerte escalada del conflicto en la región.

Para el BNG, la agresión supone una “nova e gravísima vulneración da soberanía dos pobos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas”, que “pretende lexitimar a lei do máis forte” y “dinamita calquera posibilidade de diálogo e de solución negociada dos conflitos”. Los nacionalistas defienden que la “estratexia de guerra permanente” busca, en realidad, “o control dos recursos estratéxicos e a imposición de intereses xeopolíticos pola forza”.

El BNG está convencido de que la mayor parte de la ciudadanía gallega está “comprometida coa paz, co multilateralismo, coa legalidade internacional e coa soberanía dos pobos”, por lo que llaman a secundar en masa la concentración que tendrá lugar esta tarde, a las 20 horas, en la Praza de Galicia.