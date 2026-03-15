Buscan a Xana, una perrita que se perdió por A Laxe

Xana Cedida

Xana, una perrita de tan solo siete meses, está haciendo pasar unas 24 horas de desesperación a su familia, que la busca desde ayer sábado a las seis de la tarde. Es una cachorra muy cariñosa y juguetona que se fue con la correa puesta por la zona de A Laxe. Es por allí por donde la buscan sin cesar, además de por As Bocas y Cornazo de Abaixo.

Piden la colaboración vecinal. Xana tiene chip y cualquier información sobre su paradero debe darse al teléfono 666 286 186.