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Vilagarcía

Buscan a Xana, una perrita que se perdió por A Laxe

Su familia está desesperada ya que le tienen mucho cariño y temen que le pase algo

Olalla Bouza
15/03/2026 17:01
Xana
Xana
Cedida
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Xana, una perrita de tan solo siete meses, está haciendo pasar unas 24 horas de desesperación a su familia, que la busca desde ayer sábado a las seis de la tarde. Es una cachorra muy cariñosa y juguetona que se fue con la correa puesta por la zona de A Laxe. Es por allí por donde la buscan sin cesar, además de por As Bocas y Cornazo de Abaixo.

Piden la colaboración vecinal. Xana tiene chip y cualquier información sobre su paradero debe darse al teléfono 666 286 186.

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