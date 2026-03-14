Vilagarcía se suma a la movilización de 'PararlaGuerra'

La concentración contra la guerra en Oriente Medio congregó a decenas de personas en la Praza de Galicia. Fue una protesta convocada por la plataforma ‘PararlaGuerra’ a través de las redes sociales y que tuvo eco en todo el territorio estatal. En Galicia, se celebró en las principales ciudades.

La de Vilagarcía fue secundada por la agrupación socialista y por el sindicato Comisións Obreiras, así como por ciudadanos de a pie que gritaron “No a la guerra” y pidieron soluciones pacíficas a la situación en Irán y Oriente Medio. También hubo pancartas contra el genocidio en Palestina. La lluvia no desanimó a los asistentes, que se sumaron de esta manera a las protestas en toda España que ya llamaron la atención de Estados Unidos, que emitió una alerta.

Hace un año nos manifestamos en contra del terrorismo de Hamás, de los crímenes de guerra de Israel y del genocidio en Gaza. Hoy ya son casi 50 mil palestinos asesinados, la mitad de ellos niños, dos millones de desplazados, y la negación diaria a la población de todo aquello que hace posible la vida. A todo estos crímenes, se suma que el estado de Israel ha lanzado una escalada militar en la región con la protección de EEUU”, señala ‘PararlaGuerra’ en su manifiesto, que firman muchos rostros conocidos