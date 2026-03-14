La avería de los semáforos entre Limoeiro y Agustín Romero obliga a poner señales alternativas

Señalización en la zona

La Policía Local de Vilagarcía instaló señalización alternativa en el cruce entre la Rúa Limoeiro y Agustín Romero, debido a la avería de los semáforos, que no pudieron ser arreglados.

Por ello, se procedió, de forma provisional, a instalar señales de STOP en Limoeiro, mientras que en la Avenida Agustín Romero, una de las más transitadas de la localidad, se colocaron limitaciones de velocidad, según explican desde la Policía.

Otra de las medidas que se adoptaron fue la retirada de todos los vehículos del Servizo Municipal de Emerxencias de su reserva de estacionamiento en Agustín Romero, ya que la sede está situada en esta avenida. El objetivo de esta actuación es la de ganar visibilidad.

El Concello también dio aviso a la empresa concesionaria de mantenimiento de los semáforos, para que proceda a su reparación en el menor tiempo posible, para garantizar así la seguridad para peatones y conductores en una zona muy transitada.