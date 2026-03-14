El Concello de Vilagarcía aprueba obras urgentes en el patio de butacas del Auditorio por el elevado riesgo de caída de una pared

Imagen de archivo del patio de butacas del Auditorio durante un acto para estudiantes Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía aprobó, el 23 de febrero, la puesta en marcha de obras urgentes en el patio de butacas del Auditorio debido al elevado riesgo de desprendimiento de una de las paredes. El ejecutivo se basa en un informe del Servizo Municipal de Alumeado Público, Auditorio, Parking Xoán XXIII e Estacións de Bombeo.

En dicho documento se señala una situación de “alto risco estructural”, en concreto en el patio de butacas, debido “ao abombamento e deformación dos paneis interiores da parede, provocada pola entrada de auga que afectou aos rasteles, xerando unha combadura xeralizada dos paneis, que son de grande tamaño e peso”.

El personal municipal incide en que se trata de una situación “especialmente perigosa dada a altura do patio de butacas”, existiendo un riesgo real de desprendimiento de una pared entera, “co conseguinte perigo grave para o público asistente, persoal municipal e artistas”. Por ello, inciden en el informe en que requiere de una actuación “inmediata e urxente”.

Por ello, el ejecutivo aprobó en la sesión del 23 de febrero el presupuesto presentado por la empresa Construser César Paz para instalar un andamio homologado y proceder al desmontado controlado de los paneles afectados, por un importe total de 6.685 euros.

No es la única actuación que se lleva a cabo en el edificio de A Mariña referida a las humedades. Recientemente, la Xunta de Goberno Local también aprobó el cambio de 17 ventanas, debido a la entrada de agua y al peligro que suponen las actuales por su peso y mal estado, ya que el sistema de apertura exterior no funciona bien y puede provocar su caída a la explanada del Auditorio, según se recoge en un informe de la directora del Conservatorio, que es el departamento afectado. En este caso, la actuación se adjudicó a Construcciones Cuevas por 7.579,22 euros.

Relacionado con la entrada de agua también se encuentra la actuación aprobada en octubre del año pasado, para la reparación de desperfectos y la sustitución de material dañado de los locales de ensayo.

Reclamación por caída

Por otra parte, la Xunta de Goberno Local desestimó una reclamación presentada por una mujer que se cayó en una pasarela de madera de la playa de A Concha. La ciudadana argumentaba que el origen del incidente fue el mal estado de las tablas. Sin embargo, desde el ejecutivo se basan en un informe de la Mutua General de Seguros en el que se indica que “non se desprende responsabilidade”, ya que “non se desprende que esteamos ante un espazo público impracticable ou perigoso para o tránsito de peóns” y que, de hecho, una “mínima irregularidade” no supone una “anomalía” de entidad para provocar una caída.