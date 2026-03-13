'Vilagarcía, Cidade de Libro' abre el plazo de inscripción para asociaciones, librerías y editoriales

Una edición anterior del evento Gonzalo Salgado

Las editoriales, librerías y asociaciones del municipio podrán solicitar su inclusión en 'Vilagarcía, Cidade de Libro' a partir del martes 17 de marzo, El Concello abre ese día el plazo de inscripción, trámite que deberá seguirse según las especificaciones señaladas en las bases aprobadas en la última Xunta de Goberno Local, que se podrán consultar desde el lunes en la sede electrónica y en la web de Ravella.

El evento que organiza la Concellería de Xuventude, en colaboración con la de Cultura, tiene como objetivo promover la lectura, la cultura y el uso de la lengua gallega, incidiendo en todas las fases del proceso literario: creación, edición, venta y público. Además, busca potenciar al sector local, por lo que tienen prioridad las editoriales, librerías y colectivos con sede en Vilagarcía, aunque también participarán, por invitación, entidades relevantes en el sector cultural o librerías especializadas de otros lugares.

Todos los participantes dispondrán, de forma gratuita, de casetas en la parte expositiva de la muestra y, además de implicarse de forma activa en la programación diseñada por el Concello, deberán complementarla mediante la organización de actividades propias, como presentaciones de libros, firmas de autores, debates, mesas redondas, recitales, espectáculos o juegos, relacionados con la literatura, entre otros.

Reconocido por el Ministerio de Cultura

Todos los requisitos a cumplir se establecen en las bases, así como las obligaciones de los participantes, el procedimiento de inscripción y la documentación a aportar. El trámite debe realizarse ante el Rexistro Xeral del Concello o a través de la sede electrónica.

'Vilagarcía, Cidade de Libro' se celebrará, este año, del 8 al 14 de junio. El evento volverá a contar con parte expositiva (con casetas de muestra y venta de libros) y actividades para todos los públicos, como rutas literarias infantiles y juveniles, espectáculos, presentación de novedades, firmas de autores, encuentros y las 'Conversas ao solpor', en la que conocidas escritoras y escritores de prestigio nacional e internacional interactúan entre ellos y con el público.

Además del éxito del público y de la crítica, la originalidad de este formato recibió una excelente valoración por parte del Ministerio de Cultura en todas las convocatorias de ayudas a la promoción de la lectura y de las letras españolas a las que concurrió, alcanzando los puestos más elevados.

El proyecto de este año se diseñó con el objetivo de alcanzar la máxima puntuación. Por ello, incorpora formatos innovadores, apostando por la inclusión social y cultural. Dentro de las novedades previstas, se encuentran actividades para colectivos específicos (colegios, alumnado con necesidades específicas, personas mayores) y una iniciativa en la que la tecnología se usará como herramienta para fomentar la lectura fuera de los espacios tradicionales.

Aunque dichas propuestas, apuntan desde Ravella, son de "longo percorrido" y perdurarán más allá de la semana central de 'Cidade de Libro', incluso extendiéndose hasta noviembre.