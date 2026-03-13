Mi cuenta

Vilagarcía

Localizan muerta a una mujer en su casa en Vilagarcía

Policía, Bomberos, sanitarios y emergencias acudieron a un piso de Santa Eulalia tras recibir una llamada pidiendo ayuda por una indisposición

Olalla Bouza
13/03/2026 13:42
Una mujer falleció en su domicilio poco después de pedir ayuda al 061 por una indisposición. Los hechos ocurrieron de noche en la Rúa Santa Eulalia de Vilagarcía, hasta la que se desplazaron, rápidamente, Policía Local, Emerxencias, Bomberos y sanitarios de Urxencias Médicas.

Como al llegar,  ya no pudo abrirles, fue necesario derribar la puerta. En el interior, se encontraron a la mujer inconsciente. El personal sanitario intentó durante una hora reanimarla, pero no fue posible y tan solo se pudo certificar su muerte.

