La Xunta somete a información el permiso para un nuevo edificio en Vilagarcía

Vistas de la parcela Gonzalo Salgado

La Xunta, a través de Augas de Galicia, somete a información pública el priyecto para la construcción de un edificio de cinco plantas y áticos, en una parcela situada entre Ramón Cabanillas y Rodrigo de Mendoza. Un edificio que tendrá los bajos destinados a uso comercial, al igual que el que se puso en marcha hace algunos años justo al lado.

Al situarse al lado de uno de los márgenes del río de O Con, la parcela precisa de la autorización de la entidad autonómica, que abre el plazo de presentación de sugerencias, que finaliza el 11 de abril. Aquellas personas que se sientan perjudicadas pueden dirigirse, durante el periodo señalado, al Concello o a las oficinas de Augas, situadas en la Rúa López de Neira de Vigo.

Una zona muy demandada

La zona de Rodrigo de Mendoza creció considerablemente durante las últimas décadas y ahora contará con un nuevo edificio. ORV Construcciones de Galicia es la empresa encargada de realizar los trámites para su puesta en marcha y también fue la que presentó el estudio de detalle en el Concello de Vilagarcía. El edificio constará de viviendas, sótano para aparcamiento, trasteros, áticos y planta baja destinada a uso comercial, aunque también residencial.

Otras zonas donde se están poniendo en marcha edificios de viviendas son las inmediaciones del colegio A Escardia (donde uno ya se encuentra muy avanzado y otro comenzará en breve), el barrio de O Piñeiriño, Bosque de Desamparados o el Paseo Marítimo, donde acaba de anunciarse una promoción de viviendas con balcones de vistas privilegiadas al mar. Durante el último año, también se percibe en el Concello de Vilagarcía un incremento de las licencias de obras. De hecho, el último balance de la Xerencia de Urbanismo así lo señala. Durante 2025, la construcción creció un tres por ciento en el municipio, alcanzando las 183 licencias de obra mayor. Los datos son ratificados por el Colexio de Arquitectos, que visó un total de 4.839 inmuebles de nueva planta durante el año pasado. Un mercado que crece, pero cuyos precios siguen siendo una preocupación para las personas trabajadoras que buscan comprar o alquilar.