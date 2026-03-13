El Concello de Vilagarcía aplicará en los institutos un programa de la USC para la prevención de adicciones

Charla para docentes Cedida

El Concello de Vilagarcía, a través del departamento de Prevención Comunitaria integrado en el área de Servizos Sociais, cuenta con la colaboración de la Universidade de Santiago de Compostela para la aplicación del programa ‘Construindo Saúde’ en centros de Secundaria del municipio. La iniciativa, destinada a prevenir el consumo de sustancias adictivas, se pondrá en marcha en el último trimestre del curso.

Los institutos O Carril y Armando Cotarelo Valledor serán los escenarios donde se desarrolle el programa, que ya fue presentada a la concejala Tania García y al personal de los Servizos Sociais municipales.

Actividades extraescolares

Se trata de un proyecto diseñado por la USC en los años 70 del pasado siglo y actualizado recientemente para adaptarlo a las circunstancias del momento. Dispone de un amplio recorrido, al haberse aplicado dentro y fuera de Galicia, y cuenta con evaluaciones rigurosas que avalan su eficacia y permiten confiar en sus resultados. Dirigido al alumnado de 1º de ESO y a sus familias, tiene como objetivo prevenir este tipo de problemáticas en la población adolescente, así como los comportamientos conflictivos derivados del consumo de estas sustancias.

Son actividades extracurriculares que cuenta con la implicación del profesorado. De hecho, profesores y orientadores de los institutos participaron en una actividad formativa impartida por el psicólogo Xosé Antón Gómez Fraguela, coautor del programa. Además, para el desarrollo de las sesiones en las aulas, habrá apoyo y seguimiento del departamento de Prevención Comunitaria del Concello. Durante los actos en los institutos, el alumnado abordará aspectos relacionados con el tabaco, el alcohol y el cannabis, pero también habrá sesiones dirigidas a fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, la tolerancia y la autoestima positiva.