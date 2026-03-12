Ravella avanza conversaciones para los terrenos de las pistas de tenis

Las pistas de tenis serán al lado de la piscina de Fontecarmoa con el objetivo de centralizar la actividad deportiva Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía avanza en las negociaciones para comprar los terrenos que necesita para dotar al complejo de Fontecarmoa de unas pistas de tenis profesionales. El concejal de Deportes, Carlos Coira, expresó que el contacto entre la administración local y la Federación Galega de Tenis es constante, con el objetivo de que la infraestructura cumpla con los requisitos tanto para entrenamientos como para competiciones. El edil socialista añadió que la entidad está en pleno proceso electoral y que, mientras este no culmine, lo que hace el Concello es continuar con las negociaciones para poder contar con los terrenos cuanto antes. Estos estarían, en todo caso, pegados a la zona que ocupará la piscina una vez que se ejecute la ampliación.

De esta forma el complejo de Fontecarmoa aglutinaría el grueso de las instalaciones deportivas más allá de las que están repartidas por otros puntos de la ciudad como son el pabellón Castelao-Helena Mariño, Fexdega y otros enclaves en las zonas periféricas.

Cabe recordar que fue el pasado mes de septiembre cuando el Concello propuso a la Federación Galega de Tenis la construcción de unas instalaciones para entrenamientos y competiciones en el complejo de Fontecarmoa. Una iniciativa ambiciosa que busca ir más allá de poner en marcha unas pistas.

Características

La intención sería la de poner en marcha un centro de referencia, con el que ampliar el número de usuarios y acoger grandes eventos. La idea ya habría surgido antes –a inicios de año– ante la petición de usuarios que consideraban que era preciso en Vilagarcía un espacio acorde a la práctica de este deporte. Las pistas actuales – que no están cubiertas– implicarían un gasto importante, limitarse de cara a un futuro para un espacio mayor y también provocar que no puedan tener demasiados usuarios. De ahí la apuesta por unas instalaciones mayores.

Además el gobierno local también mejorará el pabellón de Bamio, para el que también tiene como destino la práctica de este deporte.