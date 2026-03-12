López anuncia un aumento de las ayudas al deporte durante la entrega de una furgoneta al Arosa

Entrega del vehículo Mónica Ferreirós

El presidente de la Diputación, Luis López, acaba de anunciar la inminente aprobación del plan de ayudas al deporte, que estará dotada con 1 millón de euros, lo que supone un incremento del 67 por ciento. El responsable provincial hizo este anuncio durante la visita al entrenamiento del Arosa SC, para entregar la furgoneta adquirida con esta línea.

“Esta é a maneira de construír e poñer en valor a provincia do deporte”, remarcó López en un acto en el que estuvieron también el presidente del club, Manuel Abalo, y la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda. El Arosa fue una de las 33 entidades beneficiarias de la primera convocatoria de la línea de ayudas.

“Esta é outra mostra do compromiso e sensibilidade co deporte provincial. Se esta é a provincia do deporte é por xuntas directivas como as que preside Manolo Abalo e por administracións como a Deputación, que se esforza pola mellora das instalacións”, declaró López en el campo Manuel Jiménez, mejorado con fondos provinciales y en el que tuvo lugar la entrega de la furgoneta. Para la compra de este vehículo, la Diputación aportó 22.300 euros. “fará que os xogadores que viven fóra de Vilagarcía estean máis cómodos, porque non teñen que poñer os seus coches”, dijo Abalo.