La espera para una operación en el Hospital do Salnés es de 48,2 días de media

José Flores y Yolanda Sanduende presentaron el balance Cedida

La demora quirúrgica en el Hospital do Salnés entre los meses de junio y diciembre del año pasado estuvo en los 48,3 días, mientras que en el Complexo Hospitalario de Montecelo es de 69,4 días. En el conjunto del área, la espera para una operación se encontraba en los 66,4 días de media, según dio a conocer el gerente, José Flores Arias, que compareció acompañado por la directora asistencial, Yolanda Sanduende Otero.

Ambos analizaron los datos de actividad del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés al cierre de 2025. “Queremos salientar, sobre todo, o esforzo clínico e asistencial dos equipos de profesionais”, apuntó Flores.

Dermatología, con 22,2 días; y Otorrinolaringología, con33, fueron los servicios con menos espera en el Hospital do Salnés; mientras que en el CHOP fueron Ginecología (31,1 días) y Dermatología (33). En el lado contrario, las especialidades quirúrgicas con esperas más elevadas en el segundo semestre de 2025 fueron Traumatología (82,4 días) y Oftalmología (70,6 días) en Pontevedra y Traumatología (69,3) y Urología (51,8) en O Salnés.

Desde el área sanitaria destacan que, durante los seis últimos meses del año pasado, continuaron gestionando sus demoras, apostando “por un continuo seguemento e enfoque estratéxico para avanzar neste eido”.

En los casos más graves

Dicha espera media, destacan desde el Sergas, se reduce en los casos más graves, designados como ‘Prioridade 1’, donde la espera media se situó en 11,5 días en el Hospital do Salnés, 18 en el CHUP y 17 en el conjunto del área sanitaria, manteniendo así el compromiso, apuntan desde la administración autonómica, de atender a estos pacientes en un tiempo inferior a 30 días.

En cuanto al tiempo medio para una consulta de especialidad, entre junio y diciembre del año pasado estuvo en 69 días en Pontevedra y 64,1 en el hospital comarcal de Ande-Rubiáns.

Los servicios con menor demora en O Salnés fueron Hematología, Cardiología y Oncología, todos ellos con plazo inferior a los cinco días; mientras que los de mayor fueron Urología, Otorrinolaringología, Dermatología y Neumología, superando los sesenta días. En Pontevedra, destacaron por rápidos Neumología, Oncología Médica, Obstetricia y Medicina Interna, con menos de 18 días; mientras que los que acumularon un mayor retraso fueron Ginecología, Urología, Traumatología, Neurología y Otorrinolaringología, con 50.