Vilagarcía

El examen del certificado de competencias digitales será el 29 y el 30 de abril en el aula CeMIT de Vilagarcía

El plazo de inscripción se abre el próximo lunes

Olalla Bouza
12/03/2026 20:28
El CeMIT de Vilagarcía informa de que el próximo lunes, 16 de marzo, se abre el plazo de inscripción en el examen de obtención de Certificado de Competencias Dixitais de nivel intermedio.

 Las personas interesadas deberán anotarse a través de la web del aula. La prueba es presencial y se celebrará en dos fechas diferentes, el 29 y el 30 de abril, en horario de mañana y con una duración aproximada de 90 minutos. 

Son veinte plazas las que se asignarán mediante sorteo, en uno u otro día. La certificación ComDix permite que cualquier persona pueda demostrar su nivel de aptitud en el uso de las tecnologías ante cualquier institución o empresa. Es un recurso muy recomendable a la hora de buscar empleo. Para inscribirse en el examen es necesario darse de alta en como usuario del aula CeMIT. El único requisito para poder participar en la prueba es tener cumplidos los 16 años. El plazo de inscripción finaliza el 26 de marzo y, a partir de ahí, se publicará la lista provisional de personas seleccionadas. La no asistencia al examen sin justificación será penalizable.

