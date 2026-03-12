Detectan problemas en envíos postales en la Rúa do Río por tener el mismo nombre que otra calle en A Torre

La antigua calle Rey Daviña es ahora Rúa do Río Gonzalo Salgado

Los cambios en el callejero vilagarciano para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática están provocando más quebraderos de cabeza de los que se pensaba inicialmente. Después de que el ejecutivo local llevase a cabo las modificaciones, las aprobase en sesión plenaria y las comunicase a las instancias que así lo requieren se entró en una segunda fase. Fue ahí cuando tanto vecinos como titulares de negocios tuvieron que modificar sus direcciones en documentos oficiales para que, por ejemplo, todos los envíos postales les llegasen debidamente con el nuevo nombre de la calle ya incorporado.

El paso de una nomenclatura a otra fue más o menos fluida en la mayoría de las calles. Clara Campoamor dejó ya muy atrás a Conde Vallellano y su remodelación ayudó a que la ciudadanía identifique ese vial peatonalizado con el nombre de la política feminista. Sin embargo no ha ocurrido así con la Rúa do Río, la que hasta hace meses era la calle Rey Daviña. Vecinos y titulares de negocios tienen problemas a la hora de recibir cartas y paquetes porque, curiosamente, hay otra calle en el barrio de A Torre que se llama exactamente igual. De ahí que la confusión sexa sencilla y que provoque malestar tanto entre los afectados como en el propio servicio postal.

Diferentes modificaciones

Lo cierto es que los cambios también implicaron que hubiese que modificar las referencias que aparecen en plataformas como el navegador GPS o el propio Google. Algunos negocios siguen con la nomenclatura antigua, mientras que en la plataforma virtual los cambios ya se han ejecutado.

Desde el Concello ya advirtieron en el momento en que se aprobaron los cambios que el proceso de adaptación no iba a ser sencillo, como está ocurriendo. Cabe recordar que después de mudar de Conde Vallellano a Clara Campoamor (que fue la primera en contar con la placa) el callejero afectó también a otros viales como Rivero de Aguilar (ahora Laureano López Paratcha); Fariña Ferreño (ahora Maruja Mallo); General Yagüe (actualmente Luis Pando); Almirante Fontán (actualmente Serafín Ameijeiras).

A mayores –y en esas sí que no ha habido problemas ni incidencias– están aquellos viales que no tenían nombre al que se les puso una nomenclatura. Todo ello en virtud tanto del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática como de dar una mayor presencia de nombres femeninos en las calles, dado que los nombres de mujeres quedaban antes reducidos solo a Rosalía de Castro o Concepción Arenal.