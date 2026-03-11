Mi cuenta

UPTA advierte de que los autónomos del sector del mar están "al límite" en Arousa

Pide a la Consellería que se acelere el informe que les permitiría acogerse al cese de actividad

Olalla Bouza
11/03/2026 20:26
WhatsApp Image 2024 10 01 at 16.59.46
Eduardo Abad, presidente de Agtamar-UPTA
Cedida
La Unión de Profesionales del Trabajo Autónomo, con sede en Vilagarcía, advierte de que mariscadoras, parquistas o rañeiros se encuentran en una “situación económica límite”, debido al carrusel de borrascas que sacudió Galicia durante este invierno.

“Especialmente en la Ría de Arousa, ha provocado una mortalidad casi total de los moluscos en numerosas zonas de producción, dejando a cientos de familias sin ingresos procedentes de su actividad”, señalan desde la entidad que preside el vilagarciano Eduardo Abad.

Por ello, reclaman a la Consellería do Mar que “acelere con urgencia las catas que se están realizando para determinar el alcance real de la mortalidad” en las distintas zonas de la Ría. Este paso, señalan, es “clave” para que la administración pueda emitir el informe de impacto necesario que permita activar los mecanismos de protección. Sin ese informe, los autónomos del mar no pueden acceder al cese de actividad. “Es insostenible que un trámite administrativo se dilate en el tiempo mientras cientos de familias carecen de ingresos”, dice Eduardo Abad.

